Il presidente della Repubblica dopo l'incontro con il presidente della Romania, Klaus Iohannis a Bucarest

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si trova in visita di Stato in Romania. Dopo l’incontro con il presidente Klaus Iohannis a Bucarest, Mattarella ha parlato della necessità di ampliare i confini dell’Unione Europea: “Riteniamo indispensabile l’allargamento dell’Ue con l’ingresso dei Paesi candidati, rendendo i tempi più veloci possibili, per la Moldavia, l’Ucraina e i paesi dei Balcani occidentali. Avvertiamo l’urgenza”.

Ue, Mattarella: “Non parlo di velocità formazione organi ma di capacità decisionale”

“Vorrei evitare si confondessero piani diversi: ho parlato di velocità riferendomi all’esigenza che l’Ue possa affrontare i problemi, dal clima alla salute, dall’economia alla difesa, in maniera veloce, dandosi meccanismi veloci, ho parlato di capacità decisionale non ho parlato di velocità nella formazione degli organi dell’Unione, è una cosa diversa”, ha chiarito Mattarella.

Ucraina, Mattarella: “Speriamo in spiragli Russia”

“Abbiamo parlato della conferenza che si è svolta in Svizzera per avviare un primo passo, naturalmente come previsto preliminare, per avviare i negoziati di pace, sperando che sia possibile avere dalla Russia una disponibilità, degli spiragli per questo negoziato, per una pace giusta che riaffermi le regole del diritto internazionale”, ha aggiunto Mattarella.

Ue, Mattarella: “Fondata su valori invalicabili, democrazia e stato diritto”

“Occorre ricordare che vi è un carattere irrinunziabile dell’Ue, nata da un patto di pace e democrazia e in conseguenza di questa scelta che ha posto fine ai conflitti e ha dato vita a 70 anni di pace, e all’insegna di alcuni valori, la democrazia, lo stato di diritto, il rispetto della dignità della persona, la coesione sociale e pace. Questi sono i principi e chiunque ne fa parte deve averli come elementi di riferimento invalicabile“, ha sottolineato inoltre Mattarella.

Ue, Mattarella: “Per vertici coesione, evitare fratture”

“In Italia questa materia appartiene al governo, quel che posso dire è che l’Unione ha decisioni importanti da assumere, sulla politica internazionale, sulla difesa economica, la vita sociale, il lavoro, la condizione dei cittadini, mi auguro che la soluzione che dà vita ai vertici esprima e garantisca e promuova serenità nei rapporti, evitando fratture e rivalità che renderebbero difficile affrontare i problemi rilevanti che ci sono, quindi una condizione che garantisca sulle scelte una convergenza ampia e coesione”, ha detto Mattarella.

Caos Camera, Mattarella: “Scena indecorosa, non sono comportamenti parlamentari”

Quanto accaduto alla Camera con la rissa durante l’esame del ddl sull’Autonomia differenziata è “una scena indecorosa che tutti hanno condannato, mi auguro sia di lezione e che faccia comprendere a chi la ha attivata che non sono questi i comportamenti parlamentari. La tradizione del nostro Parlamento è talmente nobile che questo episodio non può avere alcun tipo di influenza”, ha ammonito Mattarella.

Europee, Mattarella: “Io imparziale non commento voto, va rispettato”

“Io abitualmente non commento i risultati elettorali. In Italia il mio ruolo è di assoluta imparzialità e poi la coscienza democratica impone di rispettare sempre il voto”, ha commentato Mattarella.

Ucraina, Mattarella: “Pieno sostegno, da difesa Kiev passa sicurezza Ue”

“Abbiamo ribadito il nostro pieno sostegno all’Ucraina. Riteniamo che la Ue debba dotarsi di una difesa comune per dare una risposta deterrente all’aggressività della Russia, per difendere insieme l’indipendenza e la sovranità dell’Ucraina, secondo il diritto internazionale. Perché dal sostegno e dalla resistenza dell’Ucraina passa la sicurezza dell’intera Europa”, ha anche aggiunto Mattarella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata