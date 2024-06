Il leader nordcoreano prima di iniziare prima del meeting con Vladimir Putin a Pyongyang

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso “pieno sostegno” alla guerra della Russia in Ucraina: “Il governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea apprezza il ruolo e la missione che la potente Federazione Russa svolge nel mantenere la stabilità e l’equilibrio strategico del mondo ed esprime il nostro pieno sostegno all’operazione militare speciale del governo russo in Ucraina per proteggere la sua sovranità, i suoi interessi e la stabilità del suo territorio”. La visita di Putin arriva tra le crescenti preoccupazioni per un accordo sugli armamenti in cui la Corea del Nord fornisce alla Russia munizioni indispensabili per alimentare la guerra di Mosca in Ucraina, in cambio di assistenza economica e trasferimenti di tecnologia che potrebbero aumentare la minaccia rappresentata dalle armi nucleari e dal programma missilistico di Kim: “Le relazioni tra i nostri due Paesi sono al punto più alto, addirittura incomparabili con le relazioni tra la RPDC e l’Unione Sovietica, e penso che la visita del compagno presidente a Pyongyang offrirà l’opportunità di solidificare le fondamenta dell’ardente amicizia tra i nostri popoli”, ha aggiunto Kim Jong-Un.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata