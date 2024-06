Diverse persone sono state portate in ospedale dopo essere state colpite da un cannone ad acqua utilizzato dalla polizia

IN AGGIORNAMENTO – Il conflitto in Medioriente giunge al giorno 256 e ancora non è stato trovato un accordo sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Nel frattempo proseguono le tensioni nello Stato ebraico dove avanzano le manifestazioni antigovernative. Nove persone sono state arrestate e tre ricoverate in seguito una protesta organizzata davanti alla casa del premier Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Alcuni sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti da un cannone ad acqua utilizzato dalla polizia.

00:57 Protesta sotto casa di Netanyahu: nove arresti e tre feriti

Nove persone arrestate e tre ricoverate in ospedale dopo essere state colpite da un cannone ad acqua utilizzato dalla polizia. È accaduto a Gerusalemme, dove nella serata di ieri è andata in scena una protesta antigovernativa davanti alla casa del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo riferisce ‘The Times of Israel’. Tra i feriti, c’è una dottoressa volontaria colpita a un occhio e successivamente ricoverata all’ospedale di Tel Hashomer, stando a quanto riferisce Channel 12. Altri due manifestanti sono stati portati dai sanitari nei vicini nosocomi di Gerusalemme. Uno di loro era privo di sensi dopo essere stato colpito dal cannone ad acqua e l’altra, una donna di 63 anni, è rimasta gravemente ferita dopo essere stata scaraventata – fa sapere ancora la tv – contro un muro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata