L'Idf afferma di aver identificato 20 tunnel sotterrane, per un totale di oltre 20 chilometri e più di 230 gallerie

L’esercito israeliano ha pubblicato oggi un filmato che mostra i suoi soldati operare nella Striscia di Gaza, mentre continua la guerra tra Israele e Hamas. Ieri l’esercito israeliano aveva invece dichiarato di aver ucciso più di 500 militanti di Hamas durante l’operazione a Rafah, la città più a sud della Striscia di Gaza. L’esercito ha dichiarato di aver identificato 20 tunnel sotterranei destinati al contrabbando, per un totale di oltre 20 chilometri e più di 230 gallerie. Cento dei tunnel si troverebbero nel corridoio Philadelphi, una sottile zona cuscinetto demilitarizzata lungo il confine di Gaza con l’Egitto. Israele sostiene da tempo che Hamas ha realizzato importanti tunnel nel corridoio Philadelphi per contrabbandare armi dall’Egitto a Gaza, assunto che l’Egitto nega. Il futuro controllo del corridoio Philadelphi sarà un aspetto importante di qualsiasi negoziato per il cessate il fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata