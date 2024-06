Idf, primo tentativo di Hezbollah di abbattere aerei Israele

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 248. Benny Gantz e il suo partito Unità nazionale lasciano il governo israeliano, con accuse pesanti al premier Benyamin Netanyahu che per convenienze politiche, a suo avviso, “impedisce la vera vittoria” nella guerra a Gaza. E chiede nuove elezioni. IN AGGIORNAMENTO

Una cellula di Hezbollah ha lanciato per la prima volta da quando è scoppiata la guerra in Medioriente dei missili antiaereo contro aerei da combattimento israeliani nel sud del Libano. Lo riferisce l’Idf, secondo cui gli aerei non hanno subito una minaccia seria dall’attacco. Poco dopo l’aggressione un drone ha colpito e ucciso la cellula, vicino alla città costiera di Tiro.

Gli Usa hanno chiesto un voto del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla loro bozza di risoluzione per l’accordo di cessate il fuoco a Gaza. Lo ha annunciato il portavoce del Consiglio di Sicurezza della missione americana, Nate Evans, senza specificare la data della votazione.

