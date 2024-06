Il presidente di Les Républicains ha perso la fiducia dopo aver annunciato un'alleanza con il Rassemblement National di Marine Le Pen

L’ufficio politico del partito francese dei Repubblicani (LR) si è riunito per una seconda volta e ha convalidato l’espulsione del presidente Éric Ciotti. Lo ha appreso l’emittente Bfmtv. Il leader transalpino aveva già contestato questa decisione e si era rivolto al tribunale giudiziario di Parigi, che oggi esaminerà il suo ricorso. Il 58enne di Nizza ha perso la fiducia del partito dopo aver annunciato un’alleanza con il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen in vista delle elezioni legislative in programma il 30 giugno.

Ciotti: “E’ una farsa, la mia espulsione è illegale”

“Tutto si sta trasformando in una farsa”. È quanto afferma Eric Ciotti all’emittente radiofonica Rmc dopo l’annuncio dei Repubblicani (LR) di convalidare la sua espulsione dal partito. “La mia seconda esclusione” da LR è “tanto illegale” quanto “la prima”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata