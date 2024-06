Spaccature interne causate dall'accordo con il Rassemblement National di Marine Le Pen in vista delle elezioni del 30 giugno

Il presidente del partito francese dei Repubblicani, Éric Ciotti, ha deciso di chiudere la sede del partito dopo le spaccature interne causate dall’accordo con il Rassemblement National di Marine Le Pen in vista delle elezioni del 30 giugno. È stato ordinato a tutti i dipendenti di andarsene a mezzogiorno. Lo apprende Le Parisien. “È impazzito, io resto”, ha detto un importante dipendente.

Repubblicani si spaccano, ‘riunione di oggi viola statuto’

La riunione dei vertici del partito francese dei Repubblicani, indetta con urgenza per oggi alle 15 e in cui si prevede che vengano chieste le dimissioni del presidente Eric Ciotti “non soddisfa i requisiti democratici dei nostri statuti e delle nostre regole interne”. È quanto afferma un comunicato del partito, sottoscritto dallo stesso Ciotti. La nota afferma che è stata “attuata una flagrante violazione dei nostri statuti” e per questo la riunione “non ha alcun valore legale”.

Macron: “Ciotti ha fatto patto con il diavolo”

Il presidente del partito conservatore francese dei Repubblicani (LR), Éric Ciotti, “ha fatto un patto con il diavolo“. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando in conferenza stampa e riferendosi all’alleanza con l’estrema destra di Marine Le Pen. Macron ha aggiunto che “accoglie” i leader di LR che hanno contestato l’annuncio di Ciotti di un’alleanza con il Rassemblement National (RN) di Le Pen. Ciotti ha “fatto un patto del diavolo” mentre molti parlamentari di LR hanno “detto ‘noi no'”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata