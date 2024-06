Tel Aviv critica il rapporto presentato dalle Nazioni Unite e lo ritiene "discriminatorio"

In un rapporto pubblicato oggi, esperti di diritti umani sostenuti dalle Nazioni Unite affermano che le forze israeliane e i militanti palestinesi hanno commesso crimini di guerra, mentre Israele avrebbe commesso anche crimini contro l’umanità. Il rapporto, che copre il periodo compreso tra il 7 ottobre e la fine del 2023, ha esposto un’ampia gamma di presunte violazioni dei diritti e crimini commessi da entrambe le parti durante il conflitto. Secondo il rapporto, le forze israeliane hanno commesso atti come la fame forzata, l’omicidio o l’uccisione intenzionale, la punizione collettiva e gli attacchi intenzionali contro i civili, mentre le ali militari di Hamas e di altri gruppi armati palestinesi hanno compiuto uccisioni deliberate, maltrattamenti di civili e prese di ostaggi. Gli esperti hanno affermato che la frequenza, la prevalenza e la gravità dei crimini sessuali e di genere contro i palestinesi da parte delle forze di sicurezza israeliane nel periodo in questione sono segni che alcune forme di tale violenza “fanno parte delle procedure operative dell’esercito israeliano”.

Nonostante le smentite da parte dell’ala militare di Hamas di violenze sessuali contro le donne israeliane, il rapporto afferma che gli esperti hanno documentato “casi indicativi di violenza sessuale” contro donne e uomini nei pressi del grande festival musicale Nova, di un avamposto militare e di diversi kibbutz attaccati dagli incursori.

Il gruppo di esperti è stato incaricato nel 2021 dal Consiglio per i Diritti Umani, sostenuto dalle Nazioni Unite, di esaminare le violazioni e gli abusi dei diritti in Israele e nelle aree palestinesi da esso controllate. Guidati da Navi Pillay, ex capo delle Nazioni Unite per i diritti umani, sono esperti indipendenti e non parlano a nome dell’organismo mondiale. Israele ha rifiutato di collaborare con loro.

Israele contro rapporto Onu: “È discriminatorio”

La missione diplomatica israeliana a Ginevra ha risposto che il rapporto degli esperti indipendenti per l’Onu “tenta in modo oltraggioso e ripugnante di tracciare una falsa equivalenza tra i soldati dell’Idf e i terroristi di Hamas per quanto riguarda gli atti di violenza sessuale”, definendo le affermazioni contenute come discriminazione anti-israeliana. Il rapporto accusa Israele di aver commesso crimini di guerra e contro l’umanità in atti come la fame forzata, l’omicidio o l’uccisione intenzionale, la punizione collettiva e gli attacchi intenzionali contro i civili. Gli esperti hanno anche citato la frequenza e la gravità dei crimini sessuali e di genere contro i palestinesi da parte delle forze di sicurezza israeliane.

