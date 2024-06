Nella notte l'ok dell'Onu a una risoluzione a firma Usa per un cessate il fuoco nella Striscia

Importanti passi avanti sul terreno diplomatico nella ricerca di un ‘cessate il fuoco’ nella Striscia di Gaza. Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha infatti dato il via libera a una risoluzione proposta dagli Stati Uniti sul tema, su cui si è registrata l’astensione della Russia. “Hamas afferma di volere un cessate il fuoco. Questo accordo è un’opportunità per dimostrare che fanno sul serio”, ha commentato il presidente statunitense Joe Biden. Plauso del presidente dell’Anp Abu Mazen, per cui si tratta di “un passo nella giusta direzione”. IN AGGIORNAMENTO

Biden: “Hamas dimostri di volere tregua”

“Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha appena adottato la nostra risoluzione che invita Hamas ad accettare l’accordo per stabilire un cessate il fuoco con il rilascio degli ostaggi”. Lo scrive su X il presidente Usa Joe Biden.”Hamas afferma di volere un cessate il fuoco. Questo accordo è un’opportunità per dimostrare che fanno sul serio”, dice Biden.

Hamas: “Nostro comandante ucciso in scontro con Idf a Ramallah”

Hamas ha reso noto che uno dei suoi comandanti nella Cisgiordania occupata è stato ucciso in uno scontro con le forze israeliane a Ramallah. Hamas ha affermato che Mohammed Jaber Abdo è stato ucciso insieme ad altri tre combattenti in un villaggio vicino a Ramallah. Abdo aveva trascorso 20 anni nelle carceri israeliane. Un comunicato congiunto dell’esercito e della polizia israeliani ha dichiarato che le forze sotto copertura hanno rintracciato un sospetto ricercato per un attacco a un vicino insediamento ebraico. Secondo Israele, l’uomo si nascondeva in un complesso con altri tre sospetti e le forze hanno aperto il fuoco quando questi hanno cercato di investirli con un’auto e di fuggire. Nell’auto sono state trovate delle armi

Idf: “Quattro soldati uccisi in esplosione a Rafah”

Quattro soldati israeliani sono stati uccisi ieri in un’esplosione in un edificio a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo fanno sapere le Forze di difesa israeliane (Idf). Le 4 vittime sono Tal Pshebilski Shaulov, 24 anni di Gedera, Eitan Karlsbrun, 20 anni di Modiin, Almog Shalom, 19 anni di Hamadia e Yair Levin, 19 anni, di Givat Harel. Facevano parte dell’unità di ricognizione della Brigata Givati. Altri sette soldati sono rimasti feriti nell’esplosione, di cui cinque in modo grave.

Abu Mazen: “Voto piano Usa all’Onu passo in giusta direzione”

Il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen “ha accolto con favore” l’adozione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione Usa a sostegno di un piano per il cessate il fuoco a Gaza. “E’ un passo nella giusta direzione direzione per porre fine alla guerra di genocidio in corso contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza”, ha dichiarato in un comunicato diffuso dall’agenzia Wafa.

Usa: “Contribuiremo a garantire che Israele rispetti obblighi”

I combattimenti potrebbero finire oggi se Hamas accetterà l’accordo ora approvato dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Lo ha affermato l’ambasciatrice Usa all’Onu Linda Thomas-Greenfield, intervenendo alla riunione del Consiglio che ha approvato per la prima volta una risoluzione che appoggia un piano di cessate il fuoco mirato a porre fine agli 8 mesi di guerra fra Israele e Hamas a Gaza. Hamas, ha spiegato, dovrebbe ora vedere chiaramente che la comunità internazionale è “unita dietro un accordo che salverà vite umane e aiuterà i civili palestinesi a Gaza a iniziare la ricostruzione e la guarigione. Unita dietro un accordo che riunirà gli ostaggi alle loro famiglie dopo otto mesi di prigionia”. L’ambasciatrice ha affermato che ora c’è l’opportunità di tracciare un nuovo corso e che gli Stati Uniti contribuiranno a garantire che Israele rispetti i suoi obblighi, “supponendo che Hamas accetti l’accordo”. “Quella di oggi è la quarta risoluzione del Consiglio di Sicurezza che chiarisce che l’unico modo per porre fine al ciclo di violenza “è attraverso una soluzione politica”, ha aggiunto.

