Il rogo è divampato nelle prime ore del mattino e le cause sono in corso di accertamento

Un incendio ha distrutto uno dei mercati più famosi della Thailandia, il Chatuchak Weekend Market di Bangkok, al centro del turismo con centinaia di negozi e bancarelle tipiche. Le fiamme sono divampate l’11 giugno nelle prime ore del mattino, uccidendo centinaia di animali in vendita, tra cui cuccioli, serpenti, uccelli e conigli. Per spegnere l’incendio c’è voluta oltre un’ora, le squadre di soccorso presenti sul posto hanno abbattuto le saracinesche chiuse per trarre in salvo gli animali sopravvissuti alle fiamme e hanno dichiarato che al momento non ci sarebbero vittime umane. Le cause del rogo sono in corso di accertamento, ha dichiarato il governatore di Bangkok Chadchart Sittipunt, che si è recato sul posto dopo lo spegnimento del fuoco. Le organizzazioni a tutela degli animali e della fauna selvatica hanno spesso accusato alcuni venditori, all’interno del mercato, di essere coinvolti nel traffico di specie rare e in via di estinzione.

