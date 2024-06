Il segretario di Stato Usa: "Hanno detto tutti di sì tranne Hamas: la responsabilità è loro"

“Ieri sera ho incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e lui ha riaffermato il suo impegno nei confronti della proposta” di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, contenuta nella risoluzione adottata sempre ieri dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu“. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita in Israele, sulla road map di Washington sulla tregua e la fine del conflitto a Gaza. “Ci sono 14 voti a favore e nessun contrario, un evento piuttosto raro al Consiglio di Sicurezza. Tutti hanno detto sì eccetto Hamas e se non lo fa la responsabilità ricade su di loro”, ha detto il numero uno della diplomazia Usa da Tel Aviv.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata