Éric Ciotti: "LR oggi è troppo debole, abbiamo bisogno di un'alleanza"

Il presidente dei Repubblicani (LR) Éric Ciotti ha annunciato un accordo con il partito di Marine Le Pen, Rassemblement National, in vista delle imminenti elezioni legislative. “LR oggi è troppo debole“, ha detto ospite all’emittente Tf1, “abbiamo bisogno di un’alleanza pur rimanendo noi stessi, un’alleanza con il Rassemblement National”. Voglio “preservare i deputati uscenti”, che sono 61 in LR, ha precisato Ciotti, “voglio che la mia famiglia politica, che è stata ai margini dal 2012 e che ha visto avanzare il declino del Paese, possa avere un gruppo numeroso in Assemblea”. Il leader poi ha aggiunto di aver già avuto colloqui con Marine Le Pen e Jordan Bardella, candidato premier.

