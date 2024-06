La manifestazione è andata in scena nella capitale, centinaia i partecipanti

Centinaia di persone hanno attraversato Città del Messico nudi in bicicletta. E’ la 17esima edizione di una questa iniziativa che vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi che corrono i ciclisti ogni giorno in città. Secondo gli organizzatori ormai la bicicletta fa parte del traffico ed è quindi doveroso proteggere chi la utilizza per gli spostamenti.

