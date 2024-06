È la prima volta che il suo partito ha avuto bisogno del sostegno degli alleati regionali per formare un governo

Narendra Modi ha prestato giuramento come primo ministro dell’India per un terzo mandato consecutivo. Venerdì, Modi è stato formalmente eletto leader della coalizione dell’Alleanza Nazionale Democratica, che ha ottenuto il maggior numero di seggi alle elezioni nazionali indiane, dopo che il suo partito politico non è riuscito a ottenere la maggioranza da solo.

Negli ultimi dieci anni il Bharatiya Janata Party di Modi ha governato l’India come parte della coalizione NDA, ma questa è la prima volta che sotto la sua guida il partito ha avuto bisogno del sostegno dei suoi alleati regionali per formare un governo.

