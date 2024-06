Il presidente francese Macron annuncia nuovi aiuti. Biden: "Preoccupato da Putin, è un dittatore"

IN AGGIORNAMENTO – Kiev ancora sotto il fuoco di Mosca per l’835° giorno. Le forze di difesa aerea ucraine nella notte tra il 6 e il 7 giugno hanno abbattuto cinque missili e 48 droni d’attacco Shahed-131/136. Intanto il presidente francese Emmanuel Macron annuncia nuovi aiuti: “Con il presidente Zelensky lanceremo una nuova cooperazione e annunceremo il trasferimento dei Mirage-2000, che consentiranno all’Ucraina di proteggere i suoi cieli. Addestreremo i piloti ucraini quest’estate”, ha detto il leader transalpino. Il capo della Casa Bianca Joe Biden, invece, si dice preoccupato dal comportamento di Vladimir Putin, che ha definito ancora una volta un “dittatore”.

11:17 Per Commissione Ue Kiev ha i requisiti per avvio negoziati

La Commissione europea ha fornito oggi ai 27 un aggiornamento sui progressi compiuti di recente da Ucraina e Moldova come paesi candidati all’adesione Ue. L’Esecutivo Ue ritiene che l’Ucraina abbia completato tutti e 4 i passaggi richiesti e che la Moldova abbia completato tutti e 3 i passaggi. Lo riferisce una fonte diplomatica Ue. La valutazione è ora sul tavolo degli ambasciatori Ue chiamati a decidere sull’avvio dei negoziati già a fine giugno, sotto la presidenza belga. La Commissione ritiene inoltre che si possa tenere rapidamente anche una conferenza intergovernativa per il Montenegro, alla luce dei recenti passi positivi intrapresi e dei requisiti soddisfatti.

10:54 Zelensky: “L’Europa non è più un continente di pace”

“L’Europa non è più un continente di pace” a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymr Zelensky, intervenendo all’Assemblea nazionale francese. Lo riporta Bfmtv. “Putin può vincere questa battaglia? No, perché non abbiamo il diritto di perdere. Possiamo vincere questa battaglia? Sì, ne sono convinto”, ha affermato Zelensky, secondo cui l’Europa “è a un bivio”, un momento “in cui possiamo fare la storia”. Secondo Zelensky “possiamo diventare vittime della storia” perché quello che Putin sta facendo “è l’opposto della fraternità, della libertà e l’opposto dell’Europa”.

08:29 Mosca: 19 droni Kiev abbattuti su Crimea e Mare d’Azov

La scorsa notte i sistemi russi di difesa aerea hanno distrutto, complessivamente, 28 droni lanciati dalle forze ucraine in diverse direzioni, 19 di questi sono stati abbattuti sulla Crimea e sul Mare d’Azov. Lo riferisce il ministero russo della Difesa, citato da Ria Novosti. “I sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto e intercettato 11 droni aerei sulla penisola di Crimea; otto droni aerei sul Mar d’Azov; sei sei droni aerei sul territorio di Krasnodar, due droni aerei sul territorio della regione di Belgorod e un drone sul territorio di Rostov”, spiega il dicastero russo

08:03 Kiev: “Abbattuti 5 razzi e 48 droni lanciati da russi”

Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto cinque missili e 48 droni d’attacco Shahed-131/136 nella notte tra il 6 e il 7 giugno.Lo ha detto il comandante dell’aeronautica Ucraina, il tenente generale Mykola Oleshchuk, in un post su Telegram, riferisce Ukrinform.”Nella notte del 7 giugno, il nemico ha attaccato le infrastrutture critiche dell’Ucraina con bombardieri strategici Tu-95MS dallo spazio aereo della regione di Saratov e UAV Shahed-131/136 dall’area di Primorsko-Akhtarsk, Yeisk e Kursk, Russia e Capo Chauda, Crimea”, ha detto. In totale, il nemico ha utilizzato cinque missili da crociera Kh-101/Kh-555 e 53 droni Shahed-131/136.Nel respingere l’attacco aereo sono stati coinvolti gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine, aerei da combattimento, unità missilistiche antiaeree e unità di guerra elettronica dell’aeronautica Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata