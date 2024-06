La cerimonia a Chester. Hugh Grosvenor, padrino del principe George, ha sposato la sua compagna Olivia Henson

Il principe William si è preso un giorno di pausa dagli impegni reali per prestare servizio come usciere al matrimonio del suo amico Hugh Grosvenor, duca di Westminster. Il matrimonio di Grosvenor, 33 anni, uno dei più ricchi proprietari terrieri britannici, con la sua compagna Olivia Henson, 31 anni, è uno degli eventi più importanti dell’anno nel Regno Unito. William, 41 anni, è arrivato con i suoi colleghi uscieri alla cattedrale di Chester, nel nord-ovest dell’Inghilterra, prima della funzione di mezzogiorno. Il luogo si trova vicino alla tenuta del duca di circa 4mila ettari, Eaton Hall, dove è stato organizzato il ricevimento di nozze privato. I curiosi radunati fuori dalla cattedrale hanno applaudito l’arrivo di Grosvenor e di Henson, che indossava un abito da sposa bianco della stilista britannica Emma Victoria Payne con un lungo velo indossato sopra un diadema.

Grosvenor è il padrino del principe George, 10 anni, primogenito di William e della moglie Catherine. Kate, che è in cura per un cancro, non partecipa al matrimonio e nemmeno il fratello minore di William, il principe Harry, che vive in California con la moglie Meghan e i loro 2 figli. Grosvenor ha ereditato il titolo all’età di 25 anni, nel 2016, quando il padre è morto. Sir Thomas Grosvenor, suo antenato, sposò l’ereditiera Mary Davies e acquistò quella che allora era una palude nel 1677. Nel corso delle generazioni la famiglia sviluppò il terreno in 2 dei quartieri più ricchi di Londra, Mayfair e Belgravia. La Grosvenor Estate della famiglia possiede 121 ettari di terreno a Londra, oltre a terreni in tutta la Gran Bretagna e spazi abitativi, uffici e negozi in tutto il mondo. La Sunday Times Rich List del 2024 stima la ricchezza del duca a poco più di 10 miliardi di sterline.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata