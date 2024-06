L'esercito di Tel Aviv continua intanto ad operare nel centro e nel sud della Striscia

L’Ue chiede “un’indagine indipendente” sul raid israeliano che ha colpito una scuola dell’Unrwa, l’Agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi, nell’area del campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Almeno 45 i morti, tra cui donne e bambini. L’Idf sostiene che nella struttura ci fossero terroristi di Hamas, che la usavano per attacchi contro lo Stato ebraico. Appello di 17 Paesi a Israele e Hamas affinché trovino “un compromesso per l’accordo” legato al cessate il fuoco. L’esercito di Tel Aviv continua intanto ad operare nel centro e nel sud della Striscia.

