Il bilancio dell'attacco è di almeno 40 morti. Unrwa: "La scuola ospitava 6mila sfollati quando è stata colpita"

IN AGGIORNAMENTO – E’ di almeno 40 morti il bilancio del terribile attacco israeliano che giovedì ha colpito una scuola dell’Unrwa nel campo profughi di Nuseirat, a Gaza. Tra le vittime ci sarebbero 14 bambini, nove donne e il sindaco della città Iyad al-Maghari. Lo Stato ebraico si è difeso affermando che nella struttura gestita dall’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi si trovavano 20-30 miliziani di Hamas. L’Unrwa ha poi replicato facendo sapere che la “scuola ospitava 6mila sfollati quando è stata colpita”.

11:19 Nove dipendenti Onu arrestati da houthi

Almeno nove dipendenti yemeniti di diverse agenzie delle Nazioni Unite sarebbero stati arrestati dagli houthi in circostanze poco chiare. Gli arresti sono stati confermati all’Associated press da funzionari regionali che hanno parlato in condizioni di anonimato. Tra le persone finite in manette ci sarebbero dipendenti dell’agenzia Onu per i diritti umani, di quella per il programma di sviluppo, del Progamma alimentare mondiale (Pam) e un dipendente dell’inviato speciale. Sarebbe finita in manette anche la moglie di uno degli arrestati. E’ possibile che la stessa misura sia stata adottata anche nei confronti di persone che lavorano per gruppi di aiuto. Le Nazioni Unite, al momento, non hanno rilasciato alcun commento sulla vicenda.

10:28 Blinken lunedì in Israele

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, dovrebbe tornare in Israele lunedì prossimo. Lo riporta il quotidiano israeliano Ynet, secondo cui la visita avverrà nel contesto delle trattative per raggiungere un accordo di tregua tra Israele e Hamas che porti al rilascio degli ostaggi ancora nelle mani dell’organizzazione palestinese. Dall’inizio della guerra Blinken ha compiuto diversi tour in Medioriente, visitando anche Israele, cercando di trovare una soluzione diplomatica della crisi.

08:24 Quattro morti in raid Israele su campo profughi Gaza

Quattro persone sarebbero morte e altre sei sarebbero rimaste ferite in un raid israeliano che avrebbe colpito una casa del campo profughi di Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera. Cinque persone sarebbero rimaste, invece, uccise in un precedente attacco che ha preso di mira un ufficio municipale, sempre nella regione centrale dell’enclave. Tra le vittime di quest’ultimo raid ci sarebbe anche il sindaco di Nuseirat, Iyad al-Maghari.

08:18 Biden: “Netanyahu mi ha dato ascolto su Rafah”

Parlando con Abc News il presidente americano, Joe Biden, ha affermato che il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ascoltato i suoi avvertimenti riguardo l’offensiva di terra su Rafah, adattando i piani delle forze israeliane di difesa (Idf) nella direzione di un’azione più limitata e mirata. “Penso mi stia ascoltando”, ha detto Biden, “stavano per entrare a Rafah a tutta forza, stavano per entrare in città, conquistarla, muoversi con tutte le forze. Non l’hanno fatto”. Rispondendo a una domanda sulla possibilità che Netanyahu si attenga all’ultima proposta di tregua, Biden ha spiegato: “Ha detto pubblicamente che lo farà. I nostri amici europei sono d’accordo. Dobbiamo ottenere un cessate il fuoco”.

00:52 Sindaco Nuseirat fra vittime raid israeliano su Gaza

Il sindaco di Nuseirat, Iyad al-Maghari, è tra le cinque persone rimaste uccise in un raid israeliano nel centro di Gaza. Lo riferisce Al Jazeera citando un suo corrispondente. In un post su X, Ramy Abdul, presidente dell’Euro-Med Human Rights Monitor, ha definito al-Maghari “uno dei sindaci più attivi della Striscia di Gaza”.

