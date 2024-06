Nel prossimo Europarlamento Dublino verrà rappresentata da 14 deputati, Praga da 21

Urne aperte dalle 7 del mattino locali (le otto in Italia) in Irlanda, dove si vota per le elezioni europee e per le amministrative. Gli oltre 6.500 seggi resteranno aperti sino alle 22 (le 23 in Italia) di oggi. Lo riporta l’Irish Times. Lo spoglio per le amministrative inizierà domani, mentre quello delle europee domenica. Nonostante l’elevato numero di candidati, solo 14 deputati saranno eletti per rappresentare Dublino al parlamento europeo.

Seggi aperti anche in Repubblica Ceca

Urne aperte anche in Repubblica Ceca, dove si voterà per le europee il 7 e l’8 giugno. Nel prossimo Europarlamento a Praga spetteranno 21 seggi. I sondaggi considerano favorito il partito di opposizione Ano (Sì), guidato dall’ex primo ministro Andrej Babis, che si fa portavoce di politiche in controtendenza rispetto al mainstream europeo.

