Le operazioni dell'Idf continuano a Est della Striscia

L’esercito israeliano ha pubblicato un nuovo filmato che mostra le operazioni delle truppe nelle aree di Bureij e Deir al Balah, a Est della Striscia di Gaza. L’esercito ha dichiarato che “l’attività è iniziata sulla base di informazioni di intelligence che indicano la presenza di terroristi e di infrastrutture terroristiche in superficie e sottoterra nell’area”. All’inizio di quest’anno l’esercito ha condotto un’offensiva per diverse settimane a Bureij e in diversi altri campi profughi vicini nella zona centrale di Gaza. Le truppe si sono ritirate dal campo di Jabaliya, nel Nord di Gaza dopo settimane di combattimenti. I primi soccorritori hanno recuperato i corpi di 360 persone, soprattutto donne e bambini, uccisi durante le battaglie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata