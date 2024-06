È la prima nascita di questi mammiferi negli Stati Uniti dal 2018

Lo zoo di Audubon a New Orleans (Usa) dà il benvenuto a due cuccioli gemelli di armadillo peloso urlante. Proprio come indica il loro nome, queste simpatiche creaturine hanno uno strato visibile di peli sottili e quando si sentono minacciati emettono urla stridenti. La nascita di questi mammiferi è la prima negli Stati Uniti dal 2018. Originari del Sud America, questi due gemelli di quasi quattro mesi vengono ora accuditi a New Orleans, dove l’obiettivo finale è la conservazione della specie. Resteranno allo Zoo di Audubon fino all’estate del 2024.

