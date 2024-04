Dozzine di spettacoli ogni giorno su 14 palchi sparsi nello storico ippodromo di Fair Grounds

Ha preso il via giovedì 25 aprile il New Orleans Jazz and Heritage Festival, il più importante evento mondiale dedicato al jazz. Andrà avanti fino al 5 maggio. Dozzine di spettacoli ogni giorno su 14 palchi sparsi nello storico ippodromo di Fair Grounds. Migliaia le persone all’evento per ascoltare musica e per scatenarsi nei balli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata