Il leader di Kiev ringrazia il presidente Usa, Joe Biden: "Importante decisione riguardo attacchi difensivi con armi americane su territorio nemico"

“Ho incontrato il segretario della Difesa statunitense Lloyd Austin a margine dell’IISS Shangri-La Dialogue. Abbiamo discusso le questioni chiave: le esigenze di difesa del nostro Paese, il rafforzamento del sistema di difesa aerea dell’Ucraina, la coalizione F-16 e la stesura di un accordo bilaterale sulla sicurezza”. Lo scrive su X il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky.

I met with U.S. @SecDef Lloyd Austin on the margins of the IISS Shangri-La Dialogue. We discussed the key issues: the defense needs of our country, bolstering Ukraine’s air defense system, the F-16 coalition, and drafting of a bilateral security agreement.

