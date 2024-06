I dipendenti non sono riusciti a portare via tutti gli esemplari che ora sono in pericolo di vita

Lo zoo di Rafah è stato evacuato e, con l’avanzata dell’offensiva israeliana nella città meridionale della Striscia di Gaza, gli operatori della struttura hanno avuto solo un paio di giorni per portare gli animali in un’area sicura dovendo lasciare indietro alcuni esemplari che ora sono in pericolo di vita.

Gli animali evacuati sono stati portati in un allevamento di mucche a Khan Younis, ma anche loro devono affrontare condizioni difficili a causa della mancanza di cibo. “Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione e abbiamo dovuto abbandonare la zona, lasciando il resto degli animali nello zoo a Rafah che ovviamente morirà se nessuno andrà a dare loro cibo e acqua o se un’organizzazione non ce li porterà”, ha spiegato il proprietario dello zoo.

