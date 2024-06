Gli attivisti vestiti con i colori nazionali in contrapposizione all'estrema destra

Una folla oceanica ha riempito con i colori dell’arcobaleno l’Avenida Paulista di San Paolo, in Brasile, centinaia di migliaia di brasiliani hanno dato il via alle celebrazioni per il mese del Pride. I colori della bandiera brasiliana si sono mescolati a quelli dell’arcobaleno: molti attivisti erano vestiti con la divisa verde-oro della nazionale di calcio, in protesta contro le associazioni e i partiti di estrema destra vicini all’ex presidente Jair Bolsonaro, che da sempre si schierano contro l’uguaglianza e che ultimamente si sono appropriati dei simboli nazionali. L’evento di San Paolo è tra le più grandi celebrazioni dell’orgoglio gay al mondo, manifestato anche con balli e travestimenti drag, e attira migliaia di persone per celebrare la diversità sessuale in un Paese sinonimo di feste di strada, ma dove la violenza e la discriminazione contro i membri della comunità Lgbtq+ sono aumentate negli ultimi anni.

