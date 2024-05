Andrà a beneficio di indagati, imputati o condannati per fatti risalenti al periodo tra l'1 novembre 2011 e il 13 novembre 2023

Il Congresso dei deputati spagnolo ha approvato in via definitiva l’amnistia agli indipendentisti catalani con 177 voti a favore e 172 contrari. Il progetto di legge è passato grazie al sostegno dei partiti al governo, Psoe e Sumar, e dei partiti nazionalisti e indipendentisti baschi e catalani e di Podemos. Contrari il Partito popolare e Vox.

L’amnistia, che è stata al centro degli accordi siglati dai socialisti e dagli indipendentisti catalani di Erc e Junts, che hanno permesso l’investitura di Pedro Sanchez, andrà a beneficio degli indipendentisti indagati, imputati o condannati per fatti risalenti al periodo compreso tra l’1 novembre 2011 e il 13 novembre del 2023.

Si tratta di circa 400 persone. Tra loro c’è l’ex presidente della Generalitat, Carles Puigdemont, che potrebbe così tornare in Spagna dal Belgio, dove si rifugiò per sfuggire alla giustizia spagnola dopo il referendum dell’1 ottobre 2017 e la dichiarazione unilaterale d’indipendenza della Catalogna.

Sanchez: “Oggi il Paese è più unito”

“In politica, come nella vita, il perdono è più potente del rancore. Oggi la Spagna è più prospera e unita rispetto al 2017”. Lo ha affermato su X il premier spagnolo Pedro Sanchez dopo l’approvazione definitiva al Congresso dei deputati dell’amnistia agli indipendentisti catalani. “La convivenza si sta facendo strada”, ha aggiunto il leader socialista che ha partecipato oggi al voto alla Camera bassa ma non al dibattito in aula.

