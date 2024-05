La giuria torna a riunirsi per il secondo giorno di camera di consiglio

La giuria del processo di New York contro Donald Trump torna a riunirsi per il secondo giorno di camera di consiglio. I dodici giurati sono chiamati a decidere se l’ex presidente è colpevole di avere falsificato la contabilità della propria azienda per celare un pagamento in nero alla pornostar Stormy Daniels alla vigilia delle elezioni 2016. “È tutto truccato”, il commento del tycoon uscendo dalla Trump Tower per recarsi in tribunale

