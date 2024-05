I risultati finali sono attesi per domenica

Si sono aperti i seggi in Sudafrica per le elezioni generali, considerate quest’anno le più importanti nel Paese degli ultimi 30 anni. Il voto si svolgerà in un’unica giornata nelle nove province del Sudafrica, con quasi 28 milioni di persone registrate per votare in oltre 23.000 seggi. I risultati finali sono attesi per domenica. A Cape Town lunghe code all’apertura delle urne.

