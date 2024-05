Il villaggio di Aita al-Shaab si trova in una delle zone più colpite nel sud del Paese

Dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza, il gruppo libanese Hezbollah e Israele si sono lanciati numerosi attacchi, che spesso hanno distrutto intere città. Come nel caso di Aita al-Shaab, un piccolo villaggio che si trova in una delle zone più colpite dagli attacchi aerei israeliani nel sud del Libano. La maggior parte del villaggio è ora vuota e rasa al suolo, sempre più persone se ne vanno. Ma molti tornano di tanto in tanto per controllare le loro case. In Libano sono state uccise oltre 350 persone, tra cui più di 70 civili.

