Centinaia i feriti. Rischi dall'Alabama fino a New York

Il violento tornado che ha colpito nelle ultime ore il Texas, l’Oklahoma e l’Arkansas ha causato almeno 18 vittime e centinaia di feriti. Tra queste persone sette sono morte nella contea di Cooke, in Texas, vicino al confine con l’Oklahoma. Le immagini di questo video arrivano da Valley View, in Texas, e da Marion County, in Arkansas.

Le tempeste hanno inflitto i danni peggiori in una vasta area che si estende dal nord di Dallas all’angolo nord-occidentale dell’Arkansas. Il sistema minaccia di portare condizioni meteorologiche più violente in altre parti del Midwest. Secondo i meteorologi la tempesta si starebbe spostando verso est, in un’ampia zona degli Stati Uniti, dall’Alabama fino a New York.

