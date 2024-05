Migliaia di persone in piazza in difesa della libertà di stampa

Migliaia di persone hanno marciato attraverso Tbilisi nel Giorno dell’Indipendenza della Georgia per continuare le proteste contro la controversa legge che, secondo i critici, ostacolerà la libertà dei media e danneggerà il tentativo del Paese di aderire all’Unione Europea. Grandi proteste si sono svolte ripetutamente nella capitale mentre la legislazione passava in Parlamento. Dopo che l’assemblea legislativa ha approvato il disegno di legge, il presidente Salome Zourabichvili ha posto il veto il 18 maggio, ma il partito Sogno georgiano del primo ministro Irakli Kobakhidze e i suoi sostenitori hanno abbastanza voti in Parlamento per annullare il veto. La misura richiederebbe ai media e alle organizzazioni non governative di registrarsi come “portatori degli interessi di una potenza straniera” se ricevono più del 20% del loro budget dall’estero. Gli oppositori denunciano il provvedimento come “legge russa” a causa di regolamenti simili anche nel Paese governato da Putin. Il Parlamento georgiano discuterà dell’annullamento del veto nella sessione di domani.

