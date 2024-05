Migliaia di persone hanno assistito allo spettacolo sul Victoria Harbour

Hong Kong ha continuato le celebrazioni per Doraemon, il protagonista del cartone animato giapponese popolarissimo, anche in Italia, negli anni ottanta e novanta. Sabato sera è andato in scena addirittura uno spettacolo di luci fatto con i droni sopra il Victoria Harbour per il celebre gatto blu. In migliaia hanno assistito allo show che ha illuminato la notte di Hong Kong.

