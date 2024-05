In Iran dichiarati cinque giorni di lutto

Una delegazione di talebani a Teheran per i funerali del presidente iraniano Raisi, del ministro degli Esteri e di altri funzionari morti in un incidente in elicottero. Della delegazione facevano parte il vice primo ministro ad interim Abdul Ghani Baradar e il ministro degli Esteri afghano Amir Khan Muttaqi. In Iran dichiarati cinque giorni di lutto.

