Il partito spagnolo spiega che un bis dell'attuale presidente della Commissione Ue spaccherebbe l'Europa

Vox “voterà contro” un bis di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Lo ha detto a LaPresse l’eurodeputato del partito spagnolo e vicepresidente del Gruppo dei Conservatori e riformisti europei Hermann Tertsch.”Ricordo il gravissimo errore che hanno commesso i nostri amici polacchi del Pis”, il partito dell’ex premier Mateusz Morawiecki, “che all’inizio della precedente legislatura votarono a favore di von der Leyen”, ha detto Tertsch, sottolineando che von der Leyen non sarebbe diventata presidente senza i voti dei conservatori polacchi.

Von der Leyen aveva promesso loro “rispetto” e invece li ha ripagati “con un’aggressione che è durata 4 anni e mezzo” e “un’ingerenza oscena e abusiva” con cui “è riuscita a distruggere il governo del Pis”, ha affermato il vicepresidente di Ecr. Sulla posizione che potrebbe assumere Fratelli d’Italia rispetto alla candidatura di von der Leyen, Tertsch ha affermato che, “mentre Vox non è al governo, FdI sì, e quindi ognuno dei due partiti ha le sue opinioni e fa le sue valutazioni“, in ogni caso, ha rimarcato, “la collaborazione tra Vox e FdI è fantastica”. “Io ho un’enorme ammirazione per Giorgia Meloni” e il nostro lavoro con FdI nel gruppo dei Conservatori è stato “impeccabile e magnifico”, ha rimarcato.

“Se proseguiamo lungo il cammino tracciato da Ursula von der Leyen”, che vuole “costruire un club ecologista e socialista”, “vedremo la fuoriuscita” di più Paesi dall’Ue e la sua “rottura”. Lo ha detto a LaPresse l’eurodeputato di Vox e vicepresidente del Gruppo dei Conservatori e riformisti europei Hermann Tertsch. Von der Leyen “vuole continuare a toglierci sovranità, a distruggere l’agricoltura” e a proseguire lungo la strada “dell’arroganza del potere burocratico di Bruxelles”, ha affermato il vicepresidente di Ecr.

Noi di Vox “rifiutiamo radicalmente questa attitudine che hanno alcuni nel Partito popolare europeo, tra cui c’è anche von der Leyen”, ha aggiunto l’eurodeputato, sottolineando però che all’interno del Ppe ci sono molte persone che non sono d’accordo con questa linea. Secondo Tertsch, dopo le elezioni europee il Ppe sarà “sottoposto a enormi tensioni” e quindi i Conservatori non dovrebbero “aiutare i peggiori a proseguire una politica socialista e di ingegneria sociale”, ma “incentivare i migliori a unirsi a una politica conservatrice”. “Le prossime elezioni europee possono veramente cambiare in bene la direzione dell’Europa”, ha sottolineato.

