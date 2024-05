Il primo ministro dopo le proteste per l'approvazione della legge sulle influenze straniere

“Quando un’opposizione politica convince i suoi sostenitori di qualcosa e poi loro vanno nelle strade, questo è un evento assolutamente normale e salutare ma la minoranza politica non può in ogni caso costringere la maggioranza politica ad accettare o meno una decisione che serve a rafforzare gli interessi di stato della Georgia. Queste decisioni sono prese dalla maggioranza politica”. Lo ha detto il premier georgiano Irakli Kobakhidze dopo le proteste dell’opposizione Pro Ue di martedì a Tiblisi seguite all’approvazione in terza lettura da parte del Parlamento sulla legge sugli agenti stranieri voluta dal governo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata