Diverse persone sono rimaste intrappolate sotto la struttura

Un grosso cartellone pubblicitario è crollato durante le forti piogge e i temporali che si sono abbattuti sulla città di Mumbai, in India, uccidendo almeno 14 persone e ferendone altre 74. Le operazione di salvataggio sono in corso e non è chiaro quante persone possono ancora essere intrappolate. Le piogge, accompagnate da forti venti, hanno causato la caduta del cartellone alto 30 metri su una stazione di servizio nel sobborgo di Ghatkopar lunedì sera.

Almeno 47 persone sono state salvate a tarda notte. La polizia sta indagando sull’incidente e spiega che il cartellone è stato installato illegalmente, secondo quanto riferito da funzionari all’agenzia Press Trust of India. Trentuno feriti sono già stati dimessi dall’ospedale.

