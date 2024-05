La polizia sta cercando due sospettati per l'omicidio dell'uomo, un 34enne sudcoreano

Indagini in corso in Thailandia dopo il ritrovamento del corpo di un cittadino sudcoreano in un barile di plastica pieno di cemento che era stato gettato in un bacino idrico a Pattaya. La polizia sta cercando due persone per l’omicidio dell’uomo, che sarebbe stato identificato come il 34enne Roh Eui Jong: sua madre aveva contattato l’ambasciata sudcoreana a Bangkok lo scorso 7 maggio per denunciarne la scomparsa. La macabra scoperta dopo la visione delle telecamere di sicurezza, che hanno inquadrato l’uomo mentre veniva fatto salire su un veicolo a Bangkok da due uomini, che poi si sono diretti verso Pattaya. Entrambi i sospettati, dice la polizia, sono coreani, e uno di loro avrebbe già lasciato la Thailandia.

