La politica socialdemocratica è rimasta "leggermente ferita". Un uomo l'ha colpita con una borsa alla testa e al collo in una biblioteca

La politica socialdemocratica ed ex sindaca di Berlino, Franziska Giffey, è stata aggredita nella capitale tedesca. Lo riportano i media locali. Le forze dell’ordine hanno spiegato che la donna sia rimasta “leggermente ferita”. L’attacco è avvenuto ieri pomeriggio in una biblioteca dove un uomo l’ha “improvvisamente colpita da dietro con una pesante borsa alla testa e al collo”. Giffey – viene spiegato dal Tagesschau – si è poi recata al pronto soccorso per un trattamento a causa di “mal di testa e dolori al collo”, hanno riferito in una nota le autorità. Non è stato spiegato se il sospettato, inizialmente fuggito, sia stato poi arrestato. La polizia non ha reso note le motivazioni del gesto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata