Il presidente della Repubblica, a New York, ha incontrato il segretario generale della Nazioni Unite Guterres

Sergio Mattarella è arrivato al Palazzo di Vetro, a New York. “Occorre in questo momento interrompere ovunque le spirali di violenza” che fanno “aggravare i problemi e non consentono di risolverli”, ha detto il presidente della Repubblica all’inizio del suo incontro con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. “Sono qui all’Onu per testimoniare ancora una volta quanto l’Italia abbia fiducia nelle Nazioni Unite e nella sua azione”, ha detto il capo dello Stato. “Quanto più nel mondo crescono le crisi, le difficoltà, le contrapposizioni e i contrasti, tanto più si affine a quando ci sia indispensabile bisogno dell’azione delle Nazioni Unite”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata