L’aereo con 15 turisti italiani rimasti bloccati per alcuni giorni nell’isola yemenita di Socotra è decollato questa mattina per il rientro negli Emirati Arabi Uniti. È quanto si apprende da fonti qualificate. Il gruppo è composto da milanesi, bergamaschi, un riminese e alcuni veneti era partito da Abu Dhabi il 23 aprile con l’unico volo settimanale che porta all’isola. Ma, a causa della guerra civile in atto ormai da anni e le conseguenti difficoltà sui voli, nessuno di loro era riuscito a rientrare.

Donna abruzzese bloccata con altri italiani a Socotra

“Siamo fermi da alcuni giorni, ma siamo bloccati in una condizione di benessere” aveva scritto su Facebook Antonella Di Censo, 51 anni di Sulmona, nell’aquilano, tra i turisti bloccati in Yemen. La donna sarebbe dovuta rientrare in Italia il primo maggio, ma era ancora assieme a una cinquantina di italiani sull’isola di Socotra. “Il motivo è prettamente politico, ma sull’isola tutte le situazioni di guerriglia che vengono mostrate in questi giorni e che rimbalzano sui social non si avvertono minimamente” aveva aggiunto.

