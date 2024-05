La funzione guidata dal patriarca Kirill

Il presidente russo Vladimir Putin si è unito ai fedeli ortodossi e al sindaco di Mosca Sergey Sobyanin nella Cattedrale Cristo Salvatore di Mosca, sabato sera, per la messa di Pasqua. La funzione è stata guidata dal patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, sostenitore delle azioni militari di Mosca in Ucraina. Putin, vestito con un abito scuro, camicia bianca e cravatta viola scuro, si è messo in disparte nella Cattedrale, tenendo in mano una candela rossa accesa.

