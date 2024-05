Nuovo appello di Bergoglio al termine del Regina Caeli in piazza San Pietro

Dal Vaticano nuovo appello per la pace in Medioriente e in Ucraina. “Per favore, continuiamo a pregare per la martoriata ucraina, soffre tanto, e anche per Palestina e Israele, che ci sia la pace. Affinchè il dialogo fra loro si rafforzi e porti frutti buoni. No alla guerra, sì al dialogo”. Lo ha detto Papa Francesco al termine del Regina Caeli in piazza San Pietro.

