Tel Aviv ha deciso di interrompere le trasmissioni della rete televisiva araba nel Paese

Israele ha deciso di interrompere le trasmissioni della rete televisiva araba Al-Jazeera. “Dopo una discussione al gabinetto di sicurezza e in seguito alla mia direttiva, il governo discuterà oggi la chiusura delle trasmissioni di Al-Jazeera in Israele”, ha detto Benjamin Netanyahu prima del vertice di governo a Gerusalemme. “I giornalisti di Al-Jazeera hanno danneggiato la sicurezza di Israele e incitato contro i soldati dell’Idf. È ora di rimuovere il portavoce di Hamas dal nostro Paese. Ringrazio il ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi per le sue azioni in merito”, ha aggiunto.

