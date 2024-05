Tajani ribadisce: "Non manderemo soldati italiani"

IN AGGIORNAMENTO – Prosegue la guerra in Ucraina. Nella notte un nuovo attacco russo a Kharkiv, in cui sono rimaste ferite quattro persone tra cui un bambino. Intanto il ministro degli Esteri Tajani conferma, anche dopo le ultime dichiarazioni del presidente francese Marcon, che l’Italia non manderà i suoi soldati sul fronte di Kiev. Ecco tutte le notizie di oggi, 4 maggio.

11:29 Droni mostrano villaggio nel Donetsk distrutto

Il villaggio ucraino di Ocheretyne, nella regione di Donetsk, è stato distrutto dai combattimenti con le forze armate russe, come emerge dalle immagini dei droni ottenute dall’Associated Press. Le truppe russe stanno avanzando nell’area, colpendo le forze di Kiev impoverite e prive di munizioni con artiglieria, droni e bombe. L’esercito ucraino ha riconosciuto che i russi hanno preso piede a Ocheretyne, ma i combattimenti continuano. Il villaggio prima della guerra aveva una popolazione di circa 3mila abitanti. I residenti si sono affrettati a fuggire dal villaggio. Tra loro anche una donna di 98 anni, che la scorsa settimana, indossando un paio di pantofole e appoggiandosi a un bastone, ha camminato per quasi 10 chilometri da sola, fino a raggiungere il fronte ucraino. Nei filmati dei droni non si vedono persone e nessun edificio sembra essere rimasto intatto. La maggior parte delle case, dei condomini e di altri edifici sembrano danneggiati irreparabilmente, e molte case sono state ridotte in cataste di legno e mattoni. Gravemente danneggiata anche una fabbrica in periferia. Fumo fuoriesce da diverse case e incendi divampano in almeno due edifici.

10:19 Tajani: “Governo italiano non manderà mai nessun soldato”

“Il governo italiano non manderà mai nessun soldato italiano in Ucraina. Non siamo in guerra con la Russia, ma difendiamo il diritto dell’Ucraina a essere un paese libero e indipendente”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in occasione del suo intervento al congresso della Südtiroler Volkspartei in corso a Merano. “Chiediamo che le truppe russe si ritirino, e che si arrivi a una pace giusta, come ci insegnavano due grandi Papi, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI”, ha aggiunto Tajani.

09:56 Kiev: abbattuti 13 droni russi nella notte

La difesa aerea ucraina ha abbattuto nella notte 13 droni kamikaze lanciati dalle forze russe. “La notte del 4 maggio 2024, il nemico ha attaccato con 13 Uav (droni, ndr) d’attacco Shahed-131/136 e quattro missili guidati antiaerei S-300. Tutti i lanci sono stati effettuati dalla regione di Belgorod nella Federazione russa. Come risultato delle operazioni di combattimento, le unità missilistiche antiaeree dell’Aeronautica militare e i gruppi di tiro mobili delle forze di difesa ucraine hanno distrutto 13 Uav d’attacco nelle regioni di Kharkiv e Dnipropetrovsk“, si legge in una nota dell’aeronautica Ucraina, riporta da Ukrinform.

07:29 Attacco russo su Kharkiv, 4 feriti tra cui un bambino

Quattro persone ferite, tra cui un bambino. È il bilancio di due attacchi russi con droni Shahed sferrati a Kharkiv, in Ucraina. Lo rende noto il sindaco della città, Igor Terekhov, su Telegram citato da ‘Ukrainska Pravda’. Sono state colpite le infrastrutture civili del quartiere Osnovyansky e in un caso, secondo quanto riferito, si è verificato un incendio su larga scala.

