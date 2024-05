Focus sulla situazione al fronte

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev il ministro degli Esteri britannico David Cameron. “L’ho informato sulla situazione al fronte – ha scritto su Telegram il leader di Kiev – è importante che le armi previste nel pacchetto di sostegno della Gran Bretagna, annunciato la settimana scorsa, arrivino il prima possibile. Innanzitutto veicoli corazzati, munizioni e missili di vario tipo. Particolare attenzione è stata riservata alla preparazione degli importanti eventi internazionali che avranno luogo a breve, in particolare al Summit Mondiale per la Pace”. Il Cremlino oggi ha replicato al presidente francese Macron che è tornato a non escludere l’invio di truppe in Ucraine: “Parole molto pericolose”, le ha definite il portavoce Peskov.

