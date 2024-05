Macron non esclude la possibilità di inviare truppe sul campo. Mosca respinge accuse Usa sull'utilizzo di un'arma chimica

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Ucraina è giunta al giorno 800. Durissima accusa del Dipartimento di Stato americano, secondo cui la Russia avrebbe usato un’arma chimica contro l’esercito ucraino. La replica di Mosca: “Accuse infondate”. La Russia continua ad avanzare sul fronte ucraino. A confermarlo, dopo che Mosca ha annunciato la “liberazione” del villaggio di Berdychi nel Donetsk, sono state le stesse forze armate di Kiev. “I militari russi sono riusciti a sfondare nell’area di Avdiivka”, ha spiegato un portavoce, rivelando che sono in corso “pesanti combattimenti” e sforzi per “stabilizzare la situazione”.

La fase della guerra sfavorevole a Kiev allarma l’Occidente e il presidente francese Emmanuel Macron è tornato sull’eventualità di inviare truppe sul campo. “Se i russi sfondassero in prima linea, se ci fosse una richiesta Ucraina, cosa che oggi non avviene, dovremmo legittimamente porci la domanda”, ha detto all’Economist. “Non escludo nulla, perché siamo di fronte a un uomo che non esclude nulla”, ha affermato, riferendosi a Putin, Macron, secondo cui gli alleati di Kiev sono stati troppo “indecisi” nel definire “il limite” delle loro eventuali azioni. La risposta di Mosca al presidente francese non si è fatta attendere. Le parole di Macron, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, “hanno a che fare con i giorni della settimana che ha: il ciclo è così”.

La Russia ha poi definito “infondate” le accuse degli Stati Uniti secondo cui le forze armate avrebbero usato contro le truppe ucraine la cloropicrina, agente chimico soffocante vietato dalla Convenzione sulle armi chimiche.

09:35 Raid russi su regione Kherson, un ferito

Le forze armate russe hanno bombardato la regione di Kherson. “Sono stati danneggiati due condomini e dieci case private, istituti scolastici, un’infrastruttura comunale, un negozio, garage e magazzini, fabbricati agricoli, veicoli a motore, infrastrutture portuali e un gasdotto”, ha detto su Telegram Oleksandr Prokudin, capo dell’amministrazione militare. Una persona è rimasta ferita.

09:25 Oltre 100 soldati russi uccisi in attacco con missili Atacms

Oltre 100 soldati russi sarebbero stati uccisi in un campo di addestramento nella regione orientale di Luhansk in Ucraina, preso di mira dai sistemi missilistici Atacms forniti alle forze armate di Kiev dagli Stati Uniti. Lo riporta Newsweek facendo riferimento anche a un video geolocalizzato pubblicato sul web. Una fonte ha detto che il filmato mostra quattro missili Atacms, di cui uno difettoso, colpire l’area di addestramento russa a Mozhnyakivka infliggendo perdite “significative”.

09:15 Mosca, sei droni abbattuti nello spazio aereo russo

Nella notte, i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto cinque droni sulla regione di Belgorod e sulla Crimea. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo sul suo canale Telegram. Cinque droni ucraini sono stati distrutti e intercettati nella regione di Belgorod, uno sulla Crimea. Non sono stati segnalati danni o vittime.

08:55 Kiev: “Evitare chiese in occasione Pasqua ortodossa”

A Kiev per la Pasqua ortodossa, in programma il prossimo 5 maggio, verranno intensificate le misure di sicurezza. Le autorità locali – riporta il Kiev Independent – hanno esortato i residenti a seguire la funzione online piuttosto che andare in chiesa per motivi di sicurezza. “Non dimenticate che il Paese è in guerra. Anche in giorni di festa così luminosi, possiamo aspettarci azioni malvagie da parte dell’aggressore”, ha scritto su Telegram Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare della capitale Ucraina.

08:40 Kiev: “Perdita di Chasiv Yar potrebbe essere solo questione di tempo”

La perdita del villaggio di Chasiv Yar nel Donetsk da parte delle truppe ucraine potrebbe essere solo “questione di tempo”. Lo ha affermato all’Economist Vadym Skibitsky, rappresentante della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa ucraino. “Non oggi o domani ovviamente, ma tutto dipende dalle nostre riserve e dalle nostre scorte”, le sue parole riportate da Unian.

07:30 Su Zaporizhzhia 349 attacchi in pochi giorni

Negli ultimi giorni le forze militari russe hanno attaccato la regione di Zaporizhzhia 349 volte.Lo ha detto Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, in un post su Telegram, riportato dal sito ucraino Ukrinform.Secondo Fedorov, la Russia ha lanciato un attacco aereo su Novoandriivka. Ben 144 droni hanno attaccato Komyshuvakha, Huliaipole, Levadne, Robotyne, Mala Tokmachka, Malynivka e Novoandriivka. Undici attacchi MLRS hanno colpito Mala Tokmachka e Robotyne. Sarebbero stati lanciati anche 193 attacchi di artiglieria sul territorio di Orikhiv, Huliaipole, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Robotyne, Levadne e Malynivka.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata