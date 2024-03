Le dichiarazioni del presidente francese in una intervista che sarà pubblicata domani su Le Parisien

In Ucraina “forse ad un certo punto – non lo voglio e non prenderò io l’iniziativa – sarà necessario effettuare operazioni sul terreno, qualunque esse siano, per contrastare le forze russe”. Lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron nel corso di un’intervista che sarà pubblicata domani su Le Parisien. “Il nostro dovere è prepararci a tutti gli scenari, confida. Sarebbe un errore, una colpa, non farlo. Sono anche convinto che in alcuni di questi scenari, ognuno, chi può, con il proprio modello, si assumerebbe le proprie responsabilità”, ha aggiunto.

