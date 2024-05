Il presidente americano: "Non c'è il diritto al caos"

Negli Stati Uniti c’è “il diritto alla protesta, ma non il diritto al caos“. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden in un intervento a sorpresa sulle proteste filo palestinesi in corso nei campus universitari del Paese. “Non dovrebbe esserci posto in nessun campus, in America, per l’antisemitismo o le minacce di violenza contro gli studenti ebrei”, ha continuato Biden aggiungendo: “Minacciare e intimidire le persone non è una protesta pacifica, è contro la legge”.

