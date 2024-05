Dall'inizio della guerra sono morti oltre 34.500 palestinesi nella Striscia

L’esercito israeliano ha pubblicato un filmato che mostra una serie di attacchi condotti da jet da combattimento contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza. “I jet hanno colpito una grande quantità di infrastrutture terroristiche, compresi i tunnel operativi e le strutture militari, per assistere le operazioni delle truppe di terra dell’IDF”, ha dichiarato l’esercito in una dichiarazione. Il bilancio delle vittime a Gaza è di oltre 34.500 palestinesi, secondo i funzionari sanitari locali, mentre il territorio affronta una catastrofe umanitaria. La guerra ha spinto circa l’80% dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza ad abbandonare le proprie case, ha causato vaste distruzioni in diverse città e ha spinto il nord di Gaza sull’orlo della carestia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata