Le inondazioni nel Paese africano hanno già ucciso quasi 100 persone

La polizia del Kenya ha dichiarato che almeno 40 persone sono morte in seguito al crollo di una diga nell’ovest del Paese. Un funzionario di polizia ha dichiarato che le inondazioni hanno travolto le case e interrotto una strada principale. L’incidente è avvenuto dopo che la diga Old Kijabe, situata nell’area di Mai Mahiu, nella regione della Great Rift Valley, regione soggetta a inondazioni improvvise, ha ceduto e l’acqua si è riversata a valle. Le piogge in corso in Kenya hanno provocato inondazioni che hanno ucciso quasi 100 persone e hanno causato il rinvio dell’apertura delle scuole.

